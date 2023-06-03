Главная

+7 (925) 847-01-72

Более 10 лет, я создаю образы из мыслей моих клиентов на их теле.
За это время, воплотил в жизнь, более 2000 татуировок, самые свежие из которых, Вы можете посмотреть ЗДЕСЬ. Работаю во многих стилях, таких как випшейдинг, чёрно-белый реализм, трешполька и других.
Но конечно, главной целью, для меня являются положительные ОТЗЫВЫ клиентов! Очень рад, что многие из них стали постоянными клиентами и советуют меня  своим родным и знакомым.

Главная

Мои работы

ПОСМОТРЕТЬ ВСЁ
Главная

Опыт и безопасность

Десятилетний опыт в индустрии тату.

Безопасность на первом месте: я использую одноразовые материалы от лучших мировых брендов.

На сеансе Вас ждёт высококлассное и квалифицированное обслуживание в благоприятной и безопасной обстановке. Полное сопровождение и рекомендации до, во время и после сеанса татуировки. Все расходники одноразовые и вскрываются при Вас. Рабочие поверхности дезинфицируются после каждого клиента и заматываются одноразовой плёнкой.

Главная

Мои эскизы

ПОСМОТРЕТЬ ВСЁ
Главная
Главная

+7 (925) 847-01-72

Москва, Cтанции метро: «Ботанический сад», «ВДНХ»