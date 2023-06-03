Более 10 лет, я создаю образы из мыслей моих клиентов на их теле.

За это время, воплотил в жизнь, более 2000 татуировок, самые свежие из которых, Вы можете посмотреть ЗДЕСЬ. Работаю во многих стилях, таких как випшейдинг, чёрно-белый реализм, трешполька и других.

Но конечно, главной целью, для меня являются положительные ОТЗЫВЫ клиентов! Очень рад, что многие из них стали постоянными клиентами и советуют меня своим родным и знакомым.